، الصين: 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشمل 31 حالة وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إنها سجلت 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 31 حالة وافدة من الخارج، وأن الثلاث عشرة حالة المتبقية انتقلت إليها العدوى محليًّا في إقليم شينجيانغ.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84712؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد