محمد بن مسعود - الدمام - نفت تعرّض أحد المراكز لهجوم تخريبي أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم، سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية. ونفت الرئاسة في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تَعَرّض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية؛ مؤكدة أن الحدود مستقرة وآمنة.الجيش الكويتي الحدود الكويتية الشمالية 11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 08:24 AM نفت تعرّض أحد المراكز لهجوم تخريبي Advertisements الجيش الكويتي يؤكد سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية الجيش الكويتي يؤكد سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم، سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية. ونفت الرئاسة في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تَعَرّض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية؛ مؤكدة أن الحدود مستقرة وآمنة. الكلمات المفتاحية ، الجيش الكويتي يؤكد سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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