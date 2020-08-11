محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى السابعة مساءً نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة نجران 11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 08:32 AM تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى السابعة مساءً Advertisements "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران ،

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