محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ 24 الماضية سجلت غانا خلال الساعات الـ 24 الماضية 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الغانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 41212 حالة، مقابل 38727 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 215 حالة.غانا فيروس كورونا الجديد 11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 08:21 AM Advertisements خلال الساعات الـ 24 الماضية غانا: 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا غانا: 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا سجلت غانا خلال الساعات الـ 24 الماضية 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الغانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 41212 حالة، مقابل 38727 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 215 حالة. الكلمات المفتاحية ، غانا: 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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