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مواطنة ترفع قضية حجر على زوجها لرغبته في الزواج للمرة الثالثة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، أقدمت مواطنة في جدة، على رفع قضية حجر ضد زوجها، وذلك بعدما أخبرها في رغبته بالزواج للمرة الثالثة.

وأقدمت الزوجة على رفع قضية الحجر بعد أخذ موافقة أبنائه، حيث ادعت أنه يصرف أمواله على السيدات اللاتي يتزوجهن دون الاهتمام بأسرته المكونة من 7 أبناء وبنات.

وأوضحت السيدة أن زوجها أضاع نصف ثروته على زوجاته اللاتي قام بتطليقهن دون أن تستمر علاقته بهن كزوجات.

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