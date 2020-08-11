شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد لحمد بن جاسم: يا لبجاحتك! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، رسالة نارية لوزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم، وذلك ردًا على ما وصفه بـ " النصائح " للمملكة قبل أيام.

وقال ابن مساعد: " معالي الشيخ الناصح حمد بن جاسم، من ثبت تآمره على السعودية بدعم معارضيها والسعي لتقسيمها والتبشير بأن أهل نجد سيموتون من الجوع إن تقسمت - هذا كلامه نصًا في التسجيل الشهير في خيمة القذافي الذي كان آخر كلامه عن قطر: هذي آخرتها يا قطر هذي آخرة العيش والملح؟ " .

Advertisements

واختتم الأمير عبد الرحمن رسالته لابن جاسم قائلا: " معالي الشيخ يالبجاحتك! " .

وفي محاولة للاصطياد بالماء العكر، قرر ابن جاسم، قبل أيام الظهور بموقف النبيل الذي يخاف على مستقبل المملكة والوطن العربي.