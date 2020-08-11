الاتصالات السعودية تعلن وظائف تقنية وإدارية لحملة البكالوريوس فأعلى

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تعلن شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف تقنية وإدارية في مقرها الرئيسي بالرياض لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة على النحو التالي:
– مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات – عدد 2 (Senior ICT Applications Designer)
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة حاسب، هندسة إلكترونيات، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال أو مجال مشابه.
الوصف الوظيفي: تصميم الدوائر المعقدة للأنظمة التقنية والإشراف على تصميم أنظمة ومعدات شركة الاتصالات السعودية.
– مدير قسم قنوات التنقل (Mobility Channels Section Manager)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة نظم) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال أو مجال مشابه.
الوصف الوظيفي: تطوير خطط تفصيلية للتطبيقات والعمليات التجارية متعددة الوظائف ودعم تنفيذ المنتجات الجديدة لقنوات التنقل.
– مدير قسم حلول التسويق (Marketing Solutions Section Manager)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (تسويق، إدارة أعمال، علوم حاسب، تقنية معلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تحليل وعلاقات الأعمال.
الوصف الوظيفي: تصميم الحلول والتنبؤ بالتغييرات والاستفادة من إمكانات قطاع التطبيقات في متطلبات فرق التسويق في وحدات أعمال الشركة.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية وبرامج الحاسب الآلي.
– توفر الخبرة والمهارات في نفس مجال عمل الوظيفة
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1441/12/20هـ من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2WtP9D9
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