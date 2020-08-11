وزارة التعليم تعلن عن 9 برامج مجانية بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء

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تعلن وزارة التعليم (بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء – برنامج أجيال الفضاء) عن طرح 9 برامج في علوم الفضاء بمسمى (9 رحلات في الفضاء) وهي برامج إثراء وتثقيف في علوم الفضاء للطلاب والطالبات في مختلف المراحل العمرية والتعليمية لتوعيتهم في علوم الفضاء ومجالاته بما يلبي شغفهم واهتماماتهم.

مواعيد البرنامج:

يقام البرنامج من خلال البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبدأ اعتباراً من اليوم الإثنين 1441/12/20هـ (الموافق 2020/8/10م) حتى الأربعاء 1442/1/7هـ (الموافق 2020/8/26م) من الساعة 4:00 مساءاً حتى 6:00 مساءاً.

مواضيع البرامج:

– استكشاف الفضاء.

– كيف أصبح رائد فضاء.

– النقطة الزرقاء الباهتة.

– استكشاف الكوكب الأحمر وإمكانية العيش فيه.

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مزايا البرنامج:

– متاح مجاناً لجميع الفئات العمرية (رجال ونساء).

– شهادة مقدمة من الهيئة السعودية للفضاء (برنامج أجيال الفضاء).

– إشتراك مجاني لمدة سنة في منصة (Awecademy) وفق الشروط والمتطلبات.

الهدف من البرنامج:

يهدف البرنامج إلى تثقيف الطلاب والطالبات في مختلف المراحل العمرية والتعليمية وتوعيتهم بعلوم الفضاء ومجالاته بما يلبي شغفهم واهتماماتهم، كما يطرح عدداً من المواضيع والتجارب العلمية المُتعلقة بقطاع الفضاء، لتطوير الكفاءات السعودية والمشاركة في إدارة وتعزيز قطاع الفضاء السعودي، والاستفادة من مجال الفضاء لإلهام الشباب وتشجيعهم للدخول إلى المسارات العلمية والمهنية وترسيخ قاعدة وطنية لرأس المال البشري.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الإثنين 1441/12/20هـ من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/31uhaeM

تفاصيل أكثر:

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages…

