فيس بوك تشكّل مجموعة لإدارة مشاريعها وخدماتها المالية

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تعتزم شركة فيس بوك تركيز جهودها في القطاعات المالية بشكل أفضل، لذا بدأت بتأسيس مجموعة جديدة تجمع ضمنها كل مشاريع وخدمات الشركة المتعلقة بالمال والدفع الإلكتروني وغيرها.

المجموعة الجديدة تدعى F2 وهي اختصار لعبارة Facebook Financial ويرأسها ديفيد ماركوس الذي يعتبر المؤسس الشريك لمشروع العملة الرقمية المشفرة ليبرا.

وتضم المجموعة عدة مشاريع مثل Facebook Pay ونظام التجارة الإلكترونية الخاص بالشركة ومشروع Novi (كاليبرا سابقاً) والدفع الإلكتروني عبر واتساب وغيرها.

تريد الشركة الأمريكية من تشكيل هذه المجموعة توحيد المنصات وتركيز الجهود لاسيما أن لديها تشعب في الخدمات التي تدعم الدفع مثل مسنجر وانستجرام وواتساب وفيس بوك نفسه.

بالرغم من تعثر خطى شركة فيس بوك في عملتها الرقمية المشفرة ليبرا ولم تسر الأمور كما كانت تأمل الشركة. إلا أن خدمتها فيس بوك باي تتيح الدفع ببطاقة الائتمان أو حساب باي بال عبر كافة تطبيقات الشركة.

مازال الدفع عبر واتساب متاح تجريبياً في البرازيل فقط بعد أن واجهت الشركة مشاكل تنظيمية في اختبارها بالهند. وتأمل الشركة أن تساعدها المجموعة الإدارية الجديدة التي شكلتها وبخبرة ديفيد ماركوس أن تطلق خدماتها للدفع على مستوى عالمي لتكون العصب الرئيسي للتسوق الإلكتروني عبر منصاتها لاسيما انستجرام وواتساب.





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