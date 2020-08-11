“الصحة” توضح كيفية التعامل مع الطفل الانتقائي في طعامه

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أوضحت وزارة الصحة كيفية التعامل مع الطفل الذي ينتقي في طعامه، داعيةً إلى الحرص على توفير أغذية صحية جاذبة مختلفة الألوان.
وأضافت الوزارة من خلال منشور توعوي، أنه يجب دعوة الطفل من أجل المشاركة في إعداد الطعام، محذرة من إجباره على إنهاء طبقه عند شعوره بالشبع.
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