هذا ما يحدث في جسدك عند تناول البامية بشكل منتظم

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البامية هي نبات مزهر من عائلة الملوخية، وتتمتع بالعديد من الفوائد، وتستخدمها الشعوب حول العالم بوصفات متعددة حيث يمكن شيها وتخليلها وطهيها.

وتتمتع البامية بسعرات حرارية منخفضة ونسبة عالية من فيتامين C وحمض الفوليك، وهي غذاء صحي بشكل استثنائي، وقد أبرز موقع Daily Health Post أبرز فوائدها وهم كالتالي:

1- البامية تساعد في علاج الربو:

بسبب محتواها العالي من فيتامين C، تعتبر البامية غذاءً رائعًا لمرضى الربو، وقد وجدت دراسة نشرت عام 2000 أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C يمكن أن تساعد في منع أعراض الربو في مرحلة الطفولة.

هذا ما يحدث في جسدك عن تناول البامية بشكل منتظم (7)

2- خفض نسبة الكوليسترول:

البامية غنية بالألياف، وهي رائعة لصحة الجهاز الهضمي وتساعد في خفض مستويات الكوليسترول، ووفقًا لمنشور صحي بجامعة هارفرد، فإن الألياف القابلة للذوبان مثل تلك الموجودة في البامية، تتحلل في الجهاز الهضمي وترتبط بالكوليسترول من الأطعمة الأخرى مما يسمح بطرده من الجسم مع الفضلات، وهو ما يساعد على خفض مستوياته في الجسم.

هذا ما يحدث في جسدك عن تناول البامية بشكل منتظم (7)

3- ضبط مستوى السكر في الدم:

وتعتبر الألياف القابلة للذوبان رائعة أيضًا للأفراد الذين يعانون من مرض السكري،حيث تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم من خلال التأثير على كيفية امتصاص الأمعاء للسكر.

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واختبرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2011 تأثير البامية على معدل امتصاص الجلوكوز في الفئران، ووجدت أنها بالفعل تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم.

هذا ما يحدث في جسدك عن تناول البامية بشكل منتظم (7)

4- فوائد البامية للجهاز المناعي:

من المعروف أن فيتامين C مفيد لجهازك المناعي، لكن معظم الناس لا يعرفون أنه يمكنهم الحصول على الكثير منه من البامية، وهو يساعد على تكوين خلايا الدم البيضاء، والتي تحارب مسببات الأمراض والمواد الغريبة في الجسم.

هذا ما يحدث في جسدك عن تناول البامية بشكل منتظم (7)

5- الوقاية من أمراض الكلى:

تناول البامية بطريقة منتظمة يقلل من خطورة تلف الكلى وفقًا لدراسة أجريت عام 2005.

هذا ما يحدث في جسدك عن تناول البامية بشكل منتظم (7)

6- مفيدة للسيدات الحوامل:

جميع الفيتامينات والمعادن الموجودة في البامية، والتي تشمل فيتامين A وفيتامينات B1 وB6 وB2 وفيتامين C والزنك والكالسيوم، تجعلها مفيدة للغاية للنساء الحوامل.

كما أنها تحتوي أيضًا على حمض الفوليك التي تأخذه الحوامل على هيئة أقراص؛ لمنع إصابة الجنين بالعيوب الخلقية.

