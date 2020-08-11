أخبار السعودية اليوم.. «أرامكو» تعلن أسعار البنزين لشهر أغسطس.. و«الجوازات» تحدد سن تسجيل البصمة للوافدين

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين المُحدثة لشهر أغسطس 2020، فيما كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن متوسط سرعات خدمة الإنترنت المتنقل والثابت التي يقدمها المشغلون للخدمة بالمملكة وأداء أهم الألعاب والتطبيقات، وإلى التفاصيل:

ولي العهد يعزي أسرة العايش: خدم وطنه وكان متفانيًا في كل المهام

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا الاثنين، بخالد نجل مساعد وزير الدفاع الراحل محمد العايش، رحمه الله، وعبّر ولي العهد عن تعازيه له ولأسرته في الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، كما أثنى على ما قدمه الفقيد طوال حياته في خدمة دينه ووطنه وتفانيه فيما أوكل إليه من مهام في مختلف المناصب.

أسعار البنزين لشهر أغسطس.. «بنزين 91» بـ«1.43» و«بنزين 95» بـ«1.60» ريال

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أسعار البنزين المُحدثة لشهر أغسطس 2020؛ حيث حددت سعر بنزين 91 عند «1.43» ريال للتر من 1.29، وسعر بنزين 95 عند «1.60» ريال للتر من 1.44.

كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي لحملة الشهادة الثانوية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، نتائج القبول المبدئي لحملة الشهادة الثانوية، وذلك عبر الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر موقع «تويتر».

رسميًا.. تفاصيل إصابات كورونا الجديدة بالمدن والمحافظات

كشفت وزارة الصحة، خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة والبالغ عددها، 1257 إصابة، وجاءت الرياض في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 88 إصابة جديدة، كما جاءت الدمام في المرتبة الثانية وسجلت 65 حالة كما تم تسجيل 63 في الهفوف 62 في حائل.

مصادر لـ«عاجل»: مريض نفسي يقتل ممرض «طب منزلي» طعنًا بالرياض

علمت عاجل ، من مصادرها، أن مريضًا نفسيًّا أقدم على قتل ممرّض بالطب المنزلي بالرياض، وأن المريض وجّه طعنات قاتلة للممرّض تسببت في وفاته، في الوقت الذي توجه فيه لممرض إلى منزل المريض النفسي حاملًا علاج آخر الشهر «خدمة تقدمها الصحة النفسية للمرضى النفسيين».

النيابة العامة تعلن عقوبة مبارحة السيارة الموجودة في مكان الحادث

حظرت النيابة العامة، مبارحة السيارة من مكان الحادث أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك، مشيرة إلى أن من يخالف ذلك يعاقَب بغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر أو بهما معًا.

«حساب المواطن»: 78.6 مليار ريال إجمالي دعم الدفعات حتى الآن

قال سلطان القحطاني، المتحدث باسم برنامج «حساب المواطن»، إن إجمالي الدفعات الـ33 بلغ 78.6 مليار ريال، منذ انطلاق البرنامج، وأضاف سلطان القحطاني، أن إجمالي مبالغ الأثر الرجعي بلغ 537 مليون ريال.

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«الاتصالات» تعلن متوسط سرعات المشغلين للإنترنت المتنقل والثابت

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن متوسط سرعات خدمة الإنترنت المتنقل والثابت التي يقدمها المشغلون للخدمة بالمملكة وأداء أهم الألعاب والتطبيقات، ونشرت الهيئة، تقرير مقياس للربع الثاني في عام 2020.

الجوازات تحدد السن القانوني لتسجيل البصمة للوافدين

أوضحت الجوازات السعودية السن القانوني لتسجيل بصمة الوافد؛ وأكدت أنه يشترط خلوّ سجل المستفيد من المخالفات المرورية؛ ليتمكن من تجديد الإقامة.

«الكهرباء» تعدد مزايا العدادات الذكية.. وتوضح 3 مراحل لتركيبها

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع تركيب العدادات الذكية يسير وفق الخطط الموضوعة، وبدون أي تكاليف على المشتركين، موضحة أن رحلة المشترك لتركيب العداد الذكي، تمر بثلاث مراحل؛ الأولى تتمثل في استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي، يلي ذلك ربط أنظمة الاتصالات، وصولًا إلى المرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة وإتاحتها على تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية.

رشاوى وتزوير واستغلال نفوذ توقف محافظًا وضباطًا ورجلَ أعمال وعضوَ شورى

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز القضايا المعالجة هي إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية وعدد (10) مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوي مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها.

المرور: غرامة من 3 إلى 6 آلاف ريال للقيادة عكس السير

جدد المرور السعودي التذكير بعقوبة مخالفة القيادة عكس اتجاه السير، التي تزيد من احتمالية وقوع الحوادث، وأعاد التذكير بمخالفة القيادة عكس اتجاه السير، والتي تتراوح بين 3 آلاف ريال إلى 6 آلاف ريال.

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