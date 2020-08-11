السعودية اليوم / ليبيا تسجل 388 إصابة جديدة و 5 وفيات إضافية بفيروس كورونا



طرابلس 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 388 إصابة بفيروس

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات

ظهوره في البلاد مارس الماضي.

// انتهى //

07:49ت م

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طرابلس 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 388 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، و5 حالات وفاة و 14 حالة شفاء.وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 5929 حالة بينها 5080 حالة نشطة و 125 حالة وفاة، فيما تعافى 724 شخصا من الفيروس منذ بدءظهوره في البلاد مارس الماضي.// انتهى //07:49ت م0014

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