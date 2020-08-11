

ساو باولو 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس أنها سجلت 703 حالات وفاة بفيروس

ووفقا للتقرير اليومي المتعلق بالجائحة والصادر عن الوزارة كشفت الاختبارات عن 22048 إصابة جديدة ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 3057470.

ويوجد في البرازيل ثاني أكبر تفش لجائحة كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

// انتهى //

07:30ت م

0012



ساو باولو 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس أنها سجلت 703 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بالمرض في البلاد إلى 101752.ووفقا للتقرير اليومي المتعلق بالجائحة والصادر عن الوزارة كشفت الاختبارات عن 22048 إصابة جديدة ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 3057470.ويوجد في البرازيل ثاني أكبر تفش لجائحة كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //07:30ت م0012

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجيل 703 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.