

سيئول 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا ترتفع بذلك إلى 14 ألفا و 640 حالة.

واستقر عدد المتوفين عند 305 حالات دون تغيير.

// انتهى //

07:17ت م

0011



سيئول 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا ترتفع بذلك إلى 14 ألفا و 640 حالة.واستقر عدد المتوفين عند 305 حالات دون تغيير.// انتهى //07:17ت م0011

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.