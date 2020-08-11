

شنغهاي 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إنها سجلت 44 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 31 حالة وافدة من الخارج وأن الثلاث عشرة حالة المتبقية انتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينجيانغ.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84712 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

06:04ت م

0009



شنغهاي 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إنها سجلت 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 31 حالة وافدة من الخارج وأن الثلاث عشرة حالة المتبقية انتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينجيانغ.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84712 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:04ت م0009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.