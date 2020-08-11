السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء



الرياض 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على منطقة نجران و الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال و شرق و أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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