شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..شخص يوثق كسر ماسورة مياه بالمدينة: " لو كانت ماسورة مواطن حاسبتوه " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثق مواطن مقطع فيديو، يوضح انكسار ماسورة مياه في حي الجرف بالمدينة المنورة. وثق مواطن مقطع فيديو، يوضح انكسار ماسورة مياه في حي الجرف بالمدينة المنورة. وأوضح موثق المقطع أن الماسورة منكسرة منذ ٤ أيام، ولا يوجد تجاوب من شركة المياة الوطنية. Advertisements وقال المواطن: " إسراف بدون حساب لو كانت ماسورة مواطن حاسبتوه " . ومن جانبه رد حساب عناية العملاء التابع لشركة المياه الوطنية، مطالبًا المواطن بالتواصل معهم ليتسنى لهم الخدمة.

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