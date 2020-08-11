انتشال جثة مواطن بعد غرقه بمستنقع في قرية ذنباء بحقال

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أنَّ مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغًا أمس الاثنين يفيد بغرق شخص في مستنقع بقرية ذنباء بحقال.

وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ، والإنقاذ المائي، والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أنَّ الحالة تبعد من آخر نقطة تصل إليها الآليات أكثر من ٣٠٠م في منطقة وعرة، وبترجُّل الفرق تمَّ الوصول لموقع الغدير وانتشال الجثة من الغدير الذي تبلغ مساحته أكثر من ٣٠٠متر مربع. .