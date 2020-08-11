السعودية اليوم / أربعة قتلى على الأقل بحادث إطلاق نار داخل السجن المركزي في مقديشو



مقديشو 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

قُتل أربعة أشخاص على الأقل اليوم في تبادل لإطلاق النار داخل السجن المركزي في العاصمة الصومالية مقديشو بعدما تمكّن سجناء من الاستيلاء على أسلحة حراس.

وقال المسؤول الأمني عبدي ديري: "حصل إطلاق نار عنيف داخل السجن حيث تمكّن عدد من الموقوفين من الاستيلاء على أسلحة نارية وراحوا يطلقون النار على الحراس، ضربت قوات الأمن طوقا حول المبنى وقتلت أربعة سجناء متورطين في إطلاق النار".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الإعلام إسماعيل مختار عمر في بيان أن الأوضاع في السجن عادت إلى طبيعتها بعد أن قُتل كل السجناء المتورطين في المعارك.

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04:29ت م

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