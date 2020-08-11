السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يغادر المؤتمر الصحفي اليومي بشكل مفاجئ عقب وقوع إطلاق نار في محيط البيت الأبيض



واشنطن 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، وسط حراسة مشددة من عناصر جهاز الخدمة السرية، وذلك بعد وقوع إطلاق نار خارج السور المحيط بقاعة المؤتمر.

وعاد ترامب إلى القاعة، ليستكمل المؤتمر بعد دقائق قليلة، مفيدا أن سلطات الأمن أطلقت النار على مشتبه مسلح، وتم نقله إلى المستشفى.

وقال الرئيس الأمريكي ": لقد وقع إطلاق النار على حافة السور الخارجي للبيت الأبيض"، مؤكدا أن الأمر تحت السيطرة التامة، مشيرا إلى أنه لم يُصب أحد آخر في إطلاق النار، مشيدا بسرعة تجاوب فريق الخدمة السرية.

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