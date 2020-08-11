السعودية اليوم / أمانة الطائف تزيل أكثر من 2000 طن من النفايات في عشرة مواقع سياحية



الطائف 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

أزالت أمانة محافظة الطائف خلال تنفيذها حملة ''المحافظة على البيئة'' أكثر من ألفي طن من المخلفات والمبعثرات يوميا من المتنفسات العامة والمواقع السياحية، حيث ستستمر الحملة في أكثر من عشرة مواقع يوميا بما يضمن تغطية أكبر عدد من المواقع المستهدفة خلال أيام الحملة.

وأكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أن هذه الحملة تنفذها الأمانة، من أجل تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع والسعي لمكافحة مسببات التلوث البيئي والتشويه البصري بهدف الوصول إلى بيئة صحية ونظيفة في هذه المدينة السياحية، مشيرا إلى تكثيف النظافة في الحدائق والمتنزهات من المبعثرات والمخلفات بينما قام عمال الأمانة بإزالة المخلفات والنفايات الصلبة وجرى دعم الحملة بالآليات والمعدات، مبينا أنه من المتوقع إزالة ألفي طن من المخلفات والمبعثرات يوميا من المتنفسات العامة والمواقع السياحية.

وأضاف أن طموح الأمانة في الحملة تحقيق المستوى المطلوب من الوعي البيئي بين الشرائح المستهدفة، إضافة إلى إشراك الجميع في النهوض بأعمال النظافة والإصحاح البيئي، وخاصة أن المجتمع لابد أن يتفاعل مع الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية حتى تتحقق النتائج المرجوة، لافتا النظر إلى تنامي ظاهرة بعثرة أكياس التغليف والتعبئة البلاستيكية وتناثرها في المواقع السياحية بشكل سلبي مما جعل الكثير من المواقع الطبيعية تتأثر جراء إهمال الزوار سبل المحافظة على نظافتها، منوها بدعم معالي وزير الشئون البلدية والقروية ماجد الحقيل لجهود الأمانة في جميع ما تقوم به من أعمال في جميع المجالات.

وأشار المهندس آل هميل إلى أن الحملة ستتواصل مع الأهالي والزوار، إضافة إلى نقل الرسائل التوعوية إلى الزوار والأهالي والطلاب والطالبات الذين يشكلون شريحة بالغة التأثير في الأسر والمجتمع بشكل عام، مبينا أن الطائف تتميز بالتنوع التضاريسي والطبيعة الخلابة وتنتشر فيها المواقع السياحية بامتداد سلسلة جبال السروات، إضافة إلى الصحاري الشمالية وتتطلب المحافظة عليها تكثيف الجرعات التوعوية حتى يكون مستوى النظافة بالشكل المأمول بإذن الله، مفيدا أن الحملة بدأت بتهيئة وتنظيف الحدائق وانطلقت إلى المتنزهات العامة والمراكز السياحية، وإزالة الكتابات العشوائية من جدران الجسور والصخور الجبلية والمرافق العامة كافة، موضحا توزيع أكياس النفايات على الزوار ومرتادي الحدائق والمسطحات الخضراء والمراكز السياحية مثل الشفا والهدا.

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