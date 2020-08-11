شكرا لمتابعة خبر عن أول امرأة بمنصب أمين عام مجلس منطقة: سأبذل ما بوسعي للارتقاء بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

تعتبر الدكتورة خلود الخميس، أول امرأة تتولى منصب أمين مجلس منطقة في المملكة، وهو أحد أهم المناصب في العمل الإداري والتنموي على صعيد المناطق في البلاد.

وأكدت الخميس أنها ستبذل كل ما بوسعها للارتقاء بمنطقة تبوك، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان وتطوير المنطقة.

وحصلت الخميس، على شهادة الدكتوراه في الكيمياء، وتحمل رتبة أستاذ مساعد في الكيمياء غير العضوية في جامعة تبوك.

ويوجد لديها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة، وهي عضو في اللجنة العليا لجائزة الأمير فهد بن سلطان للتميز والتفوق العلمي.

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كما حصلت على الدكتوراه في الكيمياء غير العضوية من جامعة " هاورد " في الولايات المتحدة عام 2018، وحصدت عدة جوائز دولية ومحلية.

يذكر أن الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، التقى خلود الخميس، بمناسبة صدور موافقة وزير الداخليّة بتكليفها أميناً عاماً لمجلس المنطقة.

ووجهت الدكتورة خلود الخميس الشكر للقيادة السعودية على منحهم الثقة بتعيينها بهذا المنصب.