إحباط مخطط إجرامي لتهريب طن من الحشيش المخدر

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وضبط كل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها، مشددا على أنهم سيقفون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول الإخلال بأمن دوت الخليج واستهداف شبابه ومقدراته بهذه السموم.
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