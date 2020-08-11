السعودية اليوم / ترامب يجدد دعوته الأمريكيين إلى اتباع التدابير الصحية الوقائية لاحتواء جائحة كورونا



واشنطن 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يبحث خفض ضريبة أرباح رأس المال وخفض ضريبة الدخل للأسر ذات الدخل المتوسط وأصحاب المعاشات، للمساعدة في احتواء تداعيات جائحة

وأوضح ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بتطورات أزمة كورونا وجهود إدارته في احتواء الوباء، أن إدارته ستتخذ العديد من الإجراءات لدعم سوق الوظائف والاقتصاد.

وقال: "لدينا فرص عمل جديدة وقد أنشانا تسعة ملايين وظيفة في غضون ثلاثة أشهر، وهو رقم قياسي، وتخطينا كل التوقعات وهو أمر ممتاز، ولدينا تقارير عن فرص عمل جديدة".

وحث الرئيس الأمريكي مجددا على فتح المدارس والجامعات، حيث كان قد رفض الدعوات لغلق الاقتصاد من جديد رغم أرقام الإصابات الكبيرة التي تتعدى أحيانا 70 ألف إصابة جديدة في اليوم الواحد.

وأردف: "يجدر بنا أن نعيد فتح المدارس وندير عجلة الاقتصاد، فالأطفال هم الأقل عرضة للإصابة بالمرض"، مشيرا إلى أن عدد الأطفال الذين تم تسجيل إصابتهم بكوفيد-19 لا يدعو للتوقف عن إعادة فتح المدارس، موضحا أن هناك مؤشرات على أنه يتم تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، وإنتاجه في غضون نهاية العام، وسيبدأ الجيش بتوزيعه فور توفره، مؤكدا أن إدارته تسعى بشكل جاد أيضا لتطوير علاج لمرض كوفيد-19.

ودعا ترامب الأمريكيين إلى اتباع التدابير الصحية الوقائية، مفيدا أن 50 % من الوفيات كانت ضمن فئة كبار السن.

وتابع: "لدينا أسرّة متاحة في المستشفيات الآن أكثر مما نحتاج، وتراجع عدد الذين يدخلون المستشفيات لكننا ما نزال نراقب الوضع عن كثب".

// انتهى //

04:02ت م

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واشنطن 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يبحث خفض ضريبة أرباح رأس المال وخفض ضريبة الدخل للأسر ذات الدخل المتوسط وأصحاب المعاشات، للمساعدة في احتواء تداعيات جائحة كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .وأوضح ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بتطورات أزمة كورونا وجهود إدارته في احتواء الوباء، أن إدارته ستتخذ العديد من الإجراءات لدعم سوق الوظائف والاقتصاد.وقال: "لدينا فرص عمل جديدة وقد أنشانا تسعة ملايين وظيفة في غضون ثلاثة أشهر، وهو رقم قياسي، وتخطينا كل التوقعات وهو أمر ممتاز، ولدينا تقارير عن فرص عمل جديدة".وحث الرئيس الأمريكي مجددا على فتح المدارس والجامعات، حيث كان قد رفض الدعوات لغلق الاقتصاد من جديد رغم أرقام الإصابات الكبيرة التي تتعدى أحيانا 70 ألف إصابة جديدة في اليوم الواحد.وأردف: "يجدر بنا أن نعيد فتح المدارس وندير عجلة الاقتصاد، فالأطفال هم الأقل عرضة للإصابة بالمرض"، مشيرا إلى أن عدد الأطفال الذين تم تسجيل إصابتهم بكوفيد-19 لا يدعو للتوقف عن إعادة فتح المدارس، موضحا أن هناك مؤشرات على أنه يتم تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، وإنتاجه في غضون نهاية العام، وسيبدأ الجيش بتوزيعه فور توفره، مؤكدا أن إدارته تسعى بشكل جاد أيضا لتطوير علاج لمرض كوفيد-19.ودعا ترامب الأمريكيين إلى اتباع التدابير الصحية الوقائية، مفيدا أن 50 % من الوفيات كانت ضمن فئة كبار السن.وتابع: "لدينا أسرّة متاحة في المستشفيات الآن أكثر مما نحتاج، وتراجع عدد الذين يدخلون المستشفيات لكننا ما نزال نراقب الوضع عن كثب".// انتهى //04:02ت م0237

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