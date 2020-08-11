السعودية اليوم / مصر تسجل 174 إصابة جديدة و26 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا



القاهرة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 174 إصابة جديدة و26 حالة وفاة إضافية بفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95666 حالة من ضمنهم 53779 حالة تم شفاؤها، و5035 حالة وفاة.

//انتهى//

03:05ت م

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القاهرة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 174 إصابة جديدة و26 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا ، لافتة النظر إلى خروج 1101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 53779 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95666 حالة من ضمنهم 53779 حالة تم شفاؤها، و5035 حالة وفاة.//انتهى//03:05ت م0236

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