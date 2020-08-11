رياضي / الزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري بالدوري المصري لكرة القدم



القاهرة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

تعادل فريق الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ 18 بمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

أحرز هدف التقدم للزمالك فرجاني ساسي في الدقيقة ٤٣ ثم جاء التعادل للاتحاد في الدقيقة 93 عن طريق أحمد راشد، ليرتفع رصيد الزمالك إلى ٣٥ نقطة يحتل بها المركز الثالث مؤقتا على أن يخصم منهم 3 نقاط بنهاية الدوري لعدم حضوره مباراة الأهلي، ويصبح رصيد الاتحاد 28 نقطة في المركز الخامس.

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