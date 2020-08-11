شكرا لقرائتكم خبر عن 8255 مخالفة لإجراءات مكافحة «كورونا» بمنشآت وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل
جهود واضحة
وبيَّن عدد من المواطنين أن هناك جهودا واضحة من البلدية في متابعة المحلات والتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، التي تساهم في الحد من انتشار فيروس «كورونا».
جولات ميدانية
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، أن عدد الجولات التي نفذتها البلدية، بلغ 6466 جولة؛ للتأكد من التزام المحلات، وبيَّن أن عدد المخالفات التي تم رصدها خلال جولات البلدية بلغت 8255 مخالفة.
جزاءات وغرامات
وأكد م. الشمري أنه يتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحلات المخالفة حسب المخالفة المنصوصة، وكذلك التعهد بتعديل الملاحظات السابقة.
وعي والتزام
وبيَّن المواطن عبدالله الفرحان أنه وجد التزامًا ووعيًا أكثر من السابق في المحلات التجارية بوسط الدمام، موضحًا أن المحلات لا تزال تلتزم بفحص درجات الحرارة للعملاء، وتوزيع الكمامات والقفازات، مؤكدًا أن هناك حرصًا ومتابعة من البلدية.
روتين متبع
وأوضح المواطن معاذ القحطاني أن جميع المحلات ملتزمة بالإجراءات الاحترازية من توزيع القفازات، وفحص درجات الحرارة، مبينًا أنه أصبح روتينا متبعا في جميع المحلات والمطاعم.
وأضاف إن المحلات، التي تشهد وجود أعداد كبيرة من العمالة يكون فيها ضعف في النظافة والالتزام، إذ يرتدي عدد من العمال، الكمامات، بطريقة غير صحيحة، متابعًا أنه يرى متابعة وجهودا من البلدية منذ بداية الجائحة، وحتى الآن.
تواصل الالتزام
وأكد المواطن أحمد صالح أن المحلات ما زالت ملتزمة بتوفير معقمات الأيدي والقفازات وفحص درجات الحرارة، موضحًا أن ذلك يدل على جهود البلدية في متابعة المحلات والتأكد من التزامها.
سلامة وراحة
وأوضح المواطن علي عبدالله أن هناك التزامًا من بعض المحلات، وهناك مخالفات في محلات أخرى، مؤكداً أن البلدية تبذل جهودًا واضحة في متابعة المحلات، واتخاذ الإجراءات النظامية مع المحلات المخالفة.
وأشار إلى أنه يملك محلًا تجاريًا، ويلتزم بكامل الإجراءات الاحترازية، وأنه وضع جهازا معقما لليدين يعمل بدواسة بالقدم، ويوفر القفازات والكمامات للزبائن بشكل مجاني، حرصًا على سلامتهم، وبحثًا عن راحتهم.
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