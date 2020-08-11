شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزائية» تؤجل محاكمة «الرشيدي والحربي» إلى 4 محرم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغيب المتهم محمد بن فلاح بن نابت الرشيدي -سعودي الجنسية- يحمل الهوية الوطنية رقم «1050198678»، والمتهم عبدالله بن فهد بن لافي العريمة الحربي -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم «1059204436» عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليهما، بتاريخ 28/‏ 11/‏ 1441هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهمين في مكان إقامتهما الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأحد الموافق 4/‏ 1/‏ 1442هـ الساعة التاسعة صباحا.

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