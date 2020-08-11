شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة لشؤون مجمع كسوة الكعبة والمعارض والمتاحف برئاسة الحرمين والان نبدء بالتفاصيل
وجاء القرار مواكبا لعملية التطوير وتحديث أنظمة وآليات المجمع وفق معايير الجودة والمواصفات العالمية، وأيضا حرصها للعمل على تطوير رسالة المتاحف والمعارض داخليا وخارجيا.
ويحظى مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين باهتمام كبير، منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- إلى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، وحكومة خادم الحرمين الشريفين وعنايتهم بالكعبة المشرفة على وجه الخصوص وعلى مقتنيات الحرمين الشريفين وتحقيق رسالة المملكة عالميا ومواكبة رؤية المملكة 2030.
كما أصدر قرارا بتعديل مسمى وكالة الرئاسة للتخطيط والشؤون التطويرية إلى وكالة الرئاسة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية ترتبط بالرئيس العام، وعدد من الإدارات التالية: «الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي، والإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية، والإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام».
وأوضح أن القرار جاء نظرا لأهمية التخطيط والتطوير للأجهزة الحكومية وربط جميع الإدارات المتجانسة تحت مسمى واحد لتحقيق رؤية المملكة 2030.
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