شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
وعبر الرئيس البرازيلي خلال الاتصال عن تهنئته لسمو ولي العهد، بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتعافيه -حفظه الله-، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
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