شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» للمنشآت الأقل تضررا: خفضوا السعوديين المدعومين إلى %50 والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت أنه يلزم المنشآت الأقل تضررا خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50 % من إجمالي العاملين السعوديين قبل نهاية يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري للمنشآت المتجاوزة النسبة، وذلك من خلال حساب المنشأة في التأمينات أون لاين بإزالة المشتركين لتحقيق الحد الأقصى للنسبة المسموح بها.
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