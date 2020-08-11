شكرا لقرائتكم خبر عن 9 رحلات فضائية لطلاب المتوسطة والثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء أمس البرنامج الصيفي للهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع وزارة التعليم، تحت عنوان «9 رحلات للفضاء»، وذلك خلال الفترة من 10 - 26 أغسطس 2020، من الساعة 4 وحتى 6 مساءً، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء أسبوعيا، مستهدفًا طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.

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