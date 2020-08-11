شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي أسرة العايش في وفاة مساعد وزير الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا أمس بخالد العايش نجل مساعد وزير الدفاع محمد العايش -رحمه الله-. وعبر سمو ولي العهد عن تعازيه له ولأسرته في الفقيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، كما أثنى سموه على ما قدمه الفقيد طوال حياته في خدمة دينه ووطنه، وتفانيه فيما أوكل إليه من مهام في مختلف المناصب.

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