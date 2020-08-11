شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية للاجئين السوريين بالزعتري وحجة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2020 في قسم الطوارئ 30 مستفيدا، وعيادة الباطنية 571 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 376 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 29 مريضا. كما صرفت الأدوية لـ 563 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 227 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 13 مستفيدا، فيما نفّذ 19 نشاطًا للتخلص من النفايات. وقدمت العيادات خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن. وراجع العيادات السبت الماضي 647 مريضا بمختلف الحالات المرضية.

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