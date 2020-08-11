شكرا لقرائتكم خبر عن «عودة آمنة» للدراسة بجامعة حفر الباطن وفق الدليل الاسترشادي والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت اللجنة العليا للمخاطر بجامعة حفر الباطن، الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وخطة العودة الآمنة للدراسة الجامعية لعام 1442هـ، وفق الدليل الاسترشادي والضوابط الخاصة بذلك الصادرة من وزارة التعليم، وذلك في اجتماعها يوم أمس الأول، برئاسة رئيس الجامعة د. محمد القحطاني.

وأكد المتحدث الرسمي للجامعة د. خالد المطيري، أن قطاعات الجامعة استأنفت أعمالها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ للعودة لمقر العمل في ظل الظروف الحالية بسبب جائحة «كورونا».

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجامعة المعنية بمتابعة الحالة الصحية وتنفيذ الدليل الاسترشادي لعودة الموظفين مع خطط الطوارئ والأزمات باشرت أعمالها في جميع مرافق وقطاعات الجامعة للتأكد من تطبيق المعايير الصحية وفق الضوابط الاحترازية والتدابير الوقائية.