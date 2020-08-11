شكرا لقرائتكم خبر عن 1884 مستفيدة من مبادرات «حج 41» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية د. العنود العبود، نجاح مبادرات موسم الحج لعام ١٤٤١هـ، لافتة إلى أن إجمالي المستفيدات من المبادرات المقدمة بلغ ١٨٨٤ مستفيدة.

وأوضحت أن نجاح المبادرات ما هو إلا انعكاس لاكتمال الجهود الجليلة المقدمة، والتي تأتي متسقة مع الاهتمام الذي أولته رؤية المملكة «2030» لخدمة ضيوف الرحمن.

وشددت على أن استمرار النجاحات السنوية لبلادنا العزيزة في إقامة الشعيرة الإسلامية المباركة، شرف عظيم وإنجاز جليل بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، داعية الله -عز وجل- أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم، وأن يثيب جميع العاملين على جهودهم في خدمة الحرمين الشريفين.