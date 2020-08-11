شكرا لقرائتكم خبر عن 1884 مستفيدة من مبادرات «حج 41» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أن نجاح المبادرات ما هو إلا انعكاس لاكتمال الجهود الجليلة المقدمة، والتي تأتي متسقة مع الاهتمام الذي أولته رؤية المملكة «2030» لخدمة ضيوف الرحمن.
وشددت على أن استمرار النجاحات السنوية لبلادنا العزيزة في إقامة الشعيرة الإسلامية المباركة، شرف عظيم وإنجاز جليل بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، داعية الله -عز وجل- أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم، وأن يثيب جميع العاملين على جهودهم في خدمة الحرمين الشريفين.
كانت هذه تفاصيل خبر 1884 مستفيدة من مبادرات «حج 41» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.