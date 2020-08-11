شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف متر مساحات خضراء بـ«الشفا» والان نبدء بالتفاصيل
وشملت أعمال الزراعة فرش النجيلة الطبيعية وزراعة الزهور والورود الموسمية وزراعة شتلات الأشجار، وإضفاء مظهر جمالي على المساحات المزروعة.
وأوضحت أمانة الطائف أنها تعمل على زيادة مساحة المسطحات الخضراء مع دعمها بوسائل الري الحديثة للمحافظة على الثروة المائية، واستخدام المياه المعالجة في ري المزروعات، وتعمل الإدارة العامة للحدائق والتجميل على زراعة الزهور والورود والشجيرات المثمرة والتجميلية بالمواقع السياحية ومداخل ومخارج المدينة والجزر الوسطية والحدائق والساحات، واستغلال كثافة الإنتاج الزراعي بمشاتل الأمانة في دعم الرقعة الخضراء بالمدينة.
وأشارت الأمانة إلى أنها نفذت مؤخرا برنامج لزراعة فواكه الطائف الموسمية كالرمان والتين بالإضافة إلى زراعة الورد الطائفي والشجيرات العطرية في أكثر من 35 موقعا بالمحافظة شملت ميادين وحدائق ومسطحات.
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