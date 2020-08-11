شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالي حالات التعافي من «كورونا» يتخطى 253 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس، 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19»، فيما تم تسجيل 1439 حالة تعافٍ إضافية، و32 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 289947 حالة، من بينها 33270 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1824 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 253478 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3199 حالة وفاة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المدن في الرياض، التي سجلت 88 إصابة، تلتها الدمام 65 إصابة، ثم الهفوف 63 إصابة، حائل 62 إصابة، وبريدة 59 إصابة.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس «كورونا». كما يجب على كل شخص عند خروجه من المنزل ارتداء الكمامة، سواء كانت طبية، أو قماشية، أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَنْ كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد»، أو زيارة عيادات «تطمن»، التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد، وكيفية الحصول عليها.