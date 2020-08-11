شكرا لقرائتكم خبر عن 13 برنامجا للدبلومات الأكاديمية والمهنية بجامعة حائل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الجامعة أن التسجيل بالبرامج الذي بدأ أمس عبر موقع الجامعة الإلكتروني أو من خلال الرابط الآتي: https://dcsce.uoh.edu.sa/Diploma/Dip_Main يشمل العاملين في القطاع العام والخاص في حال رغبتهم الاستفادة من تلك البرامج.
وحددت العمادة برامج الدبلوم الأكاديمية المصنفة من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمعتمدة من وزارة التعليم والجامعة برامج الدبلوم المهني المعتمدة من وزارة التعليم والجامعة، مشيرة إلى أن عدد برامج الدبلوم الأكاديمي بلغ 8 برامج تتضمن التسويق والعلاقات العامة والتسويق الإلكتروني والتحرير والسكرتارية واللغة الإنجليزية والمحاسبة وتطبيقات الحاسب المكتبية والسلامة والصحة المهنية فيما بلغ عدد برامج الدبلوم المهني 5 برامج تضمنت إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة الفنادق والمرافق السياحية والإعلام الرقمي والعلاقات العامة.
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