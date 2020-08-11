الجيش الكويتي:ينفي تعرض أحد المراكز على الحدود الشمالية لهجوم تخريبي ونؤكد أن الحدود مستقرة وآمنة المزيد

الخليج 365 - وكالاتالثلاثاء 2020/8/11 04:19 ص بتوقيت أبوظبي
نفى الجيش الكويتي، الثلاثاء، الأخبار التي تم تداولها في وقت سابق الإثتين، بشأن تعرض أحد المراكز على الحدود الشمالية لهجوم تخريبي.
وأكد الجيش في بيان، أن الحدود الشمالية مستقرة وآمنة.
وكان أنباء قد أشارت إلى أن مسلحين هاجموا، قاعدة أمريكية عسكرية قرب معبر حدودي بين العراق والكويت.
ونقل موقع قناة "السومارية نيوز " العراقية، عن مصادر قولها، إن "انفجارا لم تعرف طبيعته وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت".
وقال المصادر الأمنية إن :"مجموعة مسلحة قامت باستهداف عجلات ومعدات أمريكية في منفذ جريشان الواقع على الحدود العراقية الكويتية".
كما قالت وكالة "رويترز " للأنباء، إن الانفجار على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف جماعة مسلحة لقاعدة عسكرية أمريكية.
وأكدت أن المسلحين قاموا بتهريب عبوة ناسفة إلى داخل قاعدة للجيش الأمريكي قرب الحدود مع الكويت.
ولم تذكر وسائل الإعلام وقوع أي خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الانفجار حتى اللحظة.
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