شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تطالب الإدارات بمعرفة واقع الأجهزة التقنية في المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي تعميماً عاجلاً لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لمعرفة واقع الأجهزة التقنية في المدارس لتحديد سياسات العودة للدراسة متضمنة أجهزة الحاسب الآلي في المعامل. أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي تعميماً عاجلاً لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لمعرفة واقع الأجهزة التقنية في المدارس لتحديد سياسات العودة للدراسة متضمنة أجهزة الحاسب الآلي في المعامل. ووجه العاصمي قائدي المدارس بتعبئة البيانات المطلوبة على أن تعتمد هذه البيانات من مديري المكاتب في المناطق والمحافظات، مؤكدًا على ضرورة أن يتم الرفع بتلك البيانات خلال 5 أيام.

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