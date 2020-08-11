شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تحذير الصحة للمواطنين من الذهاب للمستشفيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، حقيقة الرسالة المتداولة عبر الواتساب بعنوان «وزارة الصحة تحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات». أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، حقيقة الرسالة المتداولة عبر الواتساب بعنوان «وزارة الصحة تحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات». وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على " تويتر " : لا صحة للرسالة المتداولة عبر الواتساب بعنوان «وزارة الصحة تحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات». وأضافت : الرقم 195 المنسوب لوزارة الصحة السعودية غير صحيح ويخص وزارة الصحة اليمنية, والرقم الحقيقي للتواصل مع وزارة الصحة و 937.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة تحذير الصحة للمواطنين من الذهاب للمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.