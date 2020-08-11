الدفاع المدني يتأهب في المواقع السياحية بأبها تحسباً للحالة المطرية

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): رصد مقطع فيديو انتشار دوريات الدفاع المدني بعددٍ من المواقع السياحية في مدينة أبها، تحسباً لأي طارئ للحالة المطرية. رصد مقطع فيديو انتشار دوريات الدفاع المدني بعددٍ من المواقع السياحية في مدينة أبها، تحسباً لأي طارئ للحالة المطرية. وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أعلنت عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. Advertisements وشملت الحالة الجوية، مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة. ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة.

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