تفاصيل إيقاف رجل أعمال وعضو شورى حاليّ وعدد من المسؤولين السابقين

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، عن إيقاف رجل أعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، بينهم عضو مجلس شورى حاليّ، وقاضٍ سابق، وكاتب عدل حاليّ، فضلًا عن موظف بنك سابق، ومدير شرطة منطقة سابق، ومدير جمرك سابق لأحد المطارات، وعدد من الضباط المتقاعدين «لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية» لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها الـ20 مليون ريال.

وبينت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تورطه في قضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه «قبل التحاقه بمجلس الشورى»، وعدداً من موظفي شركاته والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة.