غرق مواطنين في مستنقعات الأمطار بالقنفذة والليث

انتشلت فرق الدفاع المدني بالقنفذة والليث جثتين لمواطنين غرقا في مستنقعات مياه الأمطار، وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغين عن سقوط شخصين بمستنقعات مائية من أثر مياه الأمطار بسبب الحجارة والشواق.

وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة بالقنفذة للموقع، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مواطن بالعقد الثاني من العمر بمستنقع مائي تجمعت بها مياه الأمطار بضفاف وادي قنونا، وقامت فرق الإنقاذ المائي بانتشال الجثة.

كما باشرت فرق الإنقاذ بالليث سقوط مواطن بالعقد الثالث من العمر بحفرة تجمعت بها مياه الأمطار بداخل مزرعة بقرية الشواق قامت فرق الإنقاذ المائي بانتشال جثته.