مجمع إرادة الصحة النفسية بالرياض ينعي الضحية عبدالكريم المطيري

نعى مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض «الأمل سابقًا» أخصائي التمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية عبدالكريم بن خلف المطيري، الذي قتل على يد أحد المرضى النفسيين وذلك أثناء تأدية عمله.

وقال حساب مجمع إرادة الصحة النفسية بالرياض، عبر موقع «تويتر»: «ينعي مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أخصائي التمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية الزميل: عبدالكريم بن خلف المطيري -رحمه الله- والذي تعرض للقتل ظهر هذا اليوم الاثنين، أثناء تأديته عمله في الرعاية الصحية المنزلية لأحد المستفيدين، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وعلمت «عاجل»، من مصادرها، اليوم الاثنين، أن مريضًا نفسيًّا أقدم على قتل ممرّض بالطب المنزلي بالرياض، وأن المريض وجّه طعنات قاتلة للممرّض تسببت في وفاته، وأكدت مصادر «عاجل»، أن الممرض توجّه إلى منزل المريض النفسي حاملًا علاج آخر الشهر «خدمة تقدمها الصحة النفسية للمرضى النفسيين».

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ومن خلال هذه الخدمة يتم توصيل العلاج إلى منازل المرضى، غير أن المريض النفسي بادر بتوجيه طعنات قاتلة أدت إلى وفاة الممرض، وذكرت مصادر «عاجل»، أن الممرض الضحية أب لطفل، ويوصف بين زملائه بأنه من خيرة مُمرّضي المركز.

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