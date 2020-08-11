الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية على 7 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الثلاثاء؛ لافتة إلى هطول الأمطار الرعدية على 7 مناطق كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة ثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة. مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر ونصف المتر أما البحر فسيكون متوسط الموج