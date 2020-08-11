غرق امرأتين في مستنقع وادي القريزعات.. والدفاع المدني ينتشل الجثتين

تسليم الموقع لجهة الاختصاص..

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني انتشال جثتي إمراتين غرقتا في مستنقع بوادي القريزعات، وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بموقع تويتر: «انتشل مدني البرك جثتين لإمراتين غرقتا في مستنقع بوادي القريزعات، نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته». وقامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث عنهما في المستنقع وانتشال الجثتين وتسليم الموقع لجهة الاختصاص.

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