أسعار البنزين لشهر أغسطس.. «بنزين 91» بـ«1.43» و«بنزين 95» بـ«1.60» ريال

بعد مراجعتها من شركة أرامكو السعودية
أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، أسعار البنزين المُحدثة لشهر أغسطس 2020؛ حيث حددت سعر بنزين 91 عند «1.43» ريال للتر من 1.29، وسعر بنزين 95 عند «1.60» ريال للتر من 1.44.
أسعار البنزين
وكانت أرامكو السعودية، قد أعلنت في فبراير الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية ابتداءً؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
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